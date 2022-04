Abel Martínez asegura situación del país cada día está peor

Invitó a la juventud en Santo Domingo Norte a integrarse a la política como base para aportar y lograr las grandes transformaciones que verdaderamente necesita el país.

Los Guaricanos, SDN.- Un total de 17 actividades encabezó el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, en un recorrido por diversos sectores del municipio Santo Domingo Norte, en donde sostuvo intercambio de inquietudes con militantes del partido morado, líderes comunitarios y sobre todo, con una amplia representación de la juventud de esa demarcación.

En sus intervenciones Abel exhortó a la militancia peledeísta a seguir trazando la ruta de la revocación que representa su proyecto político, con el firme propósito de hacer las cosas bien para beneficio de todos los sectores del país.

“No me queda dudas de que el PLD volverá en el 2024 porque quienes nos gobierna, más allá del 2024 representan un mayor desastre para los dominicanos; si estamos viviendo un presente colmado de penurias, imagínense qué será el futuro en manos de ellos; y lo peor es que no hay esperanza de mejoría porque cada día gobiernan peor, solo para un grupito de empresarios e importadores porque para ellos los pobres no existen; la situación del país va de mal en peor”, manifestó Martínez.

El también miembro del Comité Político (CP) sostuvo que la juventud no puede mantenerse al margen de la política, porque “a ustedes también les interesa que el país avance y que puedan tener oportunidades de desarrollo; las grandes transformaciones se hacen desde las posiciones del Estado, creando políticas públicas eficientes y cumpliendo lo que se promete”.

“A muchos de ustedes les molesta cuando se sienten engañados, como lo ha hecho este Gobierno que prometió no subir los precios de los alimentos y los subió; que prometió ayudar a los agricultores y les ha dado la espalda; que prometió fortalecer la educación y hoy los maestros tienen que hacer huelga porque no los escuchan. Es un desastre total lo que tiene este Gobierno que los engañó a ustedes, a sus padres, a sus vecinos, vendiéndose desde la Plaza de la Bandera como protagonistas de un cambio en el cual, no se ha visto ni una sola acción de impacto positivo para la población”, expresó Abel Martínez.

De su lado, Lethy Vásquez, exdiputada, miembro del Comité Central (CC) y actual presidenta municipal del PLD en Santo Domingo Norte, aseguró que Abel había logrado que personas que no salían de sus hogares, acudieran a las actividades ese día “porque tú inspiras confianza y fe en que las cosas van a salir bien; vemos en Abel un compañero y un ciudadano igual que nosotros, que le duele el partido y el país porque lo has demostrado en tus gestiones; Abel es una figura fresca, sin conflictos, con una trayectoria política, pero sobre todo, con una eficiente trayectoria de Estado”,

En tanto que Yeuri Bidó, dirigente del PLD y coordinador de la Juventud Con Abel en SDN, señaló que “hablar de Abel es muy fácil, porque tiene muchos sinónimos: es sinónimo de trabajo en equipo, de victoria porque a todo lo que ha aspirado ha ganado y la presidencia no será la excepción, vamos a ganar”.

Durante el recorrido por sectores populosos de esa demarcación, Abel Martínez estuvo acompañado, además, de los diputados Damarys Vásquez y Emmanuel Morales, los miembros del CP Gustavo Sánchez y Johnny Pujols, y una cantidad de dirigentes del PLD, líderes comunitarios y empresarios del municipio SDN