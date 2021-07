ADAPA entrega propuesta de proyecto de ley sobre enfermedades raras a Senadora Raful

Santo Domingo. Diferentes Fundaciones y Asociaciones unidos bajo la Alianza Dominicana

de Asociaciones de Pacientes (ADAPA) entregaron a la Senadora por la provincia de Santo

Domingo, Faride Raful, un documento con el resumen de leyes y convenios del país a ser

tomados en consideración para lograr una legislación que atienda las enfermedades raras,

complejas y poco frecuentes en la República Dominicana.

La comitiva que hizo entrega del documento estuvo conformada por representantes de la

ADAPA, como Julissa Cruz, Claudia Espinal, Paola Tineo, Alejandra Tabar, Evelyn Cuevas y

María Gómez.

“Estamos unidos por cambiar la realidad que viven las familias dominicanas que enfrentan

un diagnóstico raro. Soñamos que nuestro sistema de salud reconozca y garantice nuestro

derecho constitucional de acceso a la salud”, aseguró Julissa Cruz Abreu, de la Fundación A

Star For Martina.

La Constitución de la República Dominicana reconoce a la salud y su acceso como un

derecho de los ciudadanos; sin embargo, los pacientes con enfermedades raras, poco

frecuentes, complejas o huérfanas no reciben las garantías de derecho que aseguren la

salud, vida, dignidad, igualdad y protección, debido a la omisión o no inclusión en la actual

legislación.

Algunos ejemplos de esto son el acceso a un diagnóstico, la no inversión en investigación y

desarrollo de soluciones para este tipo de enfermedades, el acceso a medicamentos y

terapia, entre otras acciones que se quieren lograr.

El documento, que fue elaborado por el profesor Fernando Ferrer, recoge leyes y artículos

de la República Dominicana, ratificación de normas internacionales y ejemplos de temas

que deben de ser cubiertos por una Ley de enfermedades raras, pocos frecuentes y

complejas.

Diversos expertos resaltan que un estimado de 400 mil personas en la República

Dominicana pudieran estar siendo afectadas por algún tipo de enfermedad que es

considerada como raras; en donde los pacientes y familias sufren de graves problemas al

acceso al diagnóstico, la cobertura de la atención médica, acceso a medicamentos y terapia,

entre otros.

Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron ideas sobre fomentar la inversión en

investigación y desarrollo de soluciones para este tipo de enfermedades y sus pacientes.

El documento esta firmado por Julissa Cruz Abreu, de la fundación A STAR for Martina; Paola

Tineo Narváez, de la Asociación Dominicana de Lupus; Bertha Montero, de la Fundación con

Mieloma Múltiple de la República Dominicana; Priscila Germosan, de la Asociación

Dominicana de Lisosomales y otras Enfermedades Raras; Elvin Estévez López, de la

Fundación Un Corazón por Fanconi; Roberto Rodríguez Perdomo, de la Fundación

Dominicana de Esclerosis Múltiple; Maribel Pérez de Perna y Eveyn Cuevas, de

DREPANODOM; Claudia Raquel Espinal Vargas, de THISTROPHY; Dorka Esther Díaz, de la

Fundación Lupus Mariposa; y Jennifer Ramos, de la Fundación Maria Laura.

¿Qué son las enfermedades raras?

Las denominadas enfermedades raras, poco frecuentes, complejas o huérfanas son aquellas

que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general y

que, por su rareza complejidad en la precisión y acceso al diagnóstico y su correcto

tratamiento, plantean desafíos específicos. Son enfermedades graves y habitualmente

crónicas y progresivas que pueden llevar a la incapacidad y a una muerte temprana. Más de

la mitad de los pacientes afectados presenta durante su vida deficiencia motora, sensorial o

intelectual, con dolor crónico reconocible hasta en el 20% de los afectados, y un 30% de los

afectados por enfermedades raras fallece antes de los cinco años.