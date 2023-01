60 Años de la AIRD, investigación de Primicias, contundente liderazgo y exitosos capitanes de la industria 1850-2022 en RD

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Coincidiendo con la trascendental importancia de la celebración de los sesenta años de la

Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el periódico impreso y digital Primicias

decidió investigar y profundizar sobre el liderazgo industrial dominicano, como los capitanes de la

industria dominicana en el periodo 1850-2022, como un aporte histórico de alto valor para la

historia industrial de la nación.

SIGLO 1XX

En el siglo 1XX nacieron las empresas J. Armando Bermúdez, Casa Brugal, Ron Tavares, de

Manuel de Jesús Tavares y Sucesores y Pedro Justo Carrión.

También, el Listín Diario Marítimo y otras empresas dominicanas.

A finales del siglo 1XX la familia Vicini tenía cinco ingenios.

A finales de ese siglo comenzaron a fabricar el mabí seibano.

Al final de ese siglo e inicio del siglo XX operaban diferentes ingenios en la región Sur y San Pedro

de Macorís.

SIGLO XX

En el siglo XX comenzaron a tener un gran impacto y liderazgo industrial las siguientes industrias

La Aurora, en Santiago de los Caballeros

César Iglesias, desde 1910, un grupo industrial de mucho poder operando en San Pedro de

Macorís y Santo Domingo.

A partir de 1911, Puerto Rico Sugar, Central Romana y los ingenios de los Vicini-Cabral.

Compañía Anónima Tabacalera, Santiago de los Caballeros

1915, fue fundado en Santiago de los Caballeros del periódico La Información, vocero muy especial

de la región del Cibao.

1916, Nestlé a partir de ese momento incide en la economía dominicana

1918, arranca en Barahona el Ingenio de esa provincia

1920, nació el Ron Siboney

1929, Barceló & Compañía

1930, Cervecería Nacional Dominicana

SOCIEDAD INDUSTRIAL DOMINICANA, 1937

INDUBAN, 1946, con los grandes aportes a la industrialización del café de la familia Perelló

La incidencia industrial en el país es una amplia historia de la industria azucarera y derivados de la

caña de azúcar, productos químicos, fósforos, rones, cervezas, azúcar, melaza, lácteos, valor

agregado a frutas, leche, al coco, caldos, sazones, fábricas de zapatos, cigarros, cigarrillos,

chocolates y cocoa, jabones, aceites comestibles, harina de maíz, trigo, yuca, dulces,

procesamiento de café, destilerías de alcoholes, hielo, agua procesada, entre tantos sectores

industriales.

ZONAS INDUSTRIALES Y OTRAS INDUSTRIAS

En esa historia de liderazgo y capitanes industriales exitosos hay que agregar el desarrollo de la

industria en el Gran Santo Domingo, Zona Industrial de Herrera, Distrito Industrial de Haina,

Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste (DISDO), Santiago de los Caballeros, San Pedro de

Macorís, San Cristóbal, La Romana, San Francisco de Macorís, Tamboril, Moca y otros puntos de la

República Dominicana.

El desarrollo industrial en el periodo 1930-1961.

El desarrollo de la industria entre el 1961 y 2022.

Hay que incluir a Molinos Valle del Cibao y las pastas Princesa, en Santiago de los Caballeros.

EDITORAS

Editora Listín Diario, Santo Domingo, que viene desde el siglo 1XX

Editora La Información, desde 1915, Santiago de los Caballeros

Periódico La Opinión, en las primeras décadas del siglo XX

Editora La Nación, desde 1940, Santo Domingo

Editora Montalvo,

Editora El Caribe, desde 1948, Santo Domingo

Impresora Comercial, Santiago de los Caballeros

Publicaciones Ahora, Santo Domingo, desde 1962 con la Revista Ahora

Editora Ultima Hora, 1970

Editora EL SOL, Santiago de los Caballeros, 1971

Editora El País, que editó el desaparecido periódico El SOL desde su traslado de Santiago a la

capital dominicana en los años 70 hasta el año 1991

Editora La Razón, Santo Domingo, que a partir de 1973 editó el periódico La Noticia

Editora de Santo Domingo

Editora Taller, Santo Domingo

Editora Alfa & Omega, Santo Domingo

Editora Amigo del Hogar, Los Prados, Santo Domingo

Editora Corripio, Zona Industrial de Herrera

Editora de la UASD, Santo Domingo

Editora Búho, Santo Domingo

Editora El País

Editora El Nuevo Diario

Editora Hoy

Editora El Siglo, Santo Domingo

Cañabrava

Impresora CONADEX

Periódico Primicias

DICTADURA DE TRUJILLO

En el periodo 1930-1961 el dictador Rafael Leónidas Trujillo pone un especial interés a la industria,

destacándose la fundación de los periódicos La Nación y El Caribe, destacándose los aportes del

norteamericano Stanley Ross en el segundo, ocupando la posición de presidente de esa empresa

desde el 1948 al 24 de febrero de 1954.

En la dictadura de Trujillo muestra mucho interés por el sector industrial Anselmo Paulino, de gran

influencia en ese periodo, quien ocupó posiciones ejecutivas en el Ingenio Rio Haina y otras

industrias en la tiranía trujillista.

En el año 1930 resalta el lanzamiento al mercado de la Cerveza Colón, se produjo un

enfrentamiento entre los periódicos Listín Diario y la Opinión, mientras el Diario tenía mucho

impacto en el mercado cibaeño.

Fue en el año 1930 que la Cervecería Nacional Dominicana inició con la Cerveza Presidente. Su

presidente fue James O. Start, quien narró la historia de sus inicios y desarrollo de la empresa.

Empresas con alta incidencia en 1931 eran la compañía eléctrica, la Destilería Ozama, periódico La

Información, el Arroz Fortuna, de Villa Vásquez; mientras en 1932 resaltan la Imprenta La Nación y

el tercer mes de 1933 la Fabrica Dominicana de Calzados (FADOC) dio inicio a sus operaciones,

administrada por Enrique Valverde.

En 1933 fabricaban el Ron Presidente Trujillo, licorería cuyo propietario era Fernando García.

En los tres primeros años de la dictadura de Trujillo fueron invertidos más de US$ 50 millones en la

instalación de diferentes industrias.

En ese año operaba en La Vega la Imprenta El Progreso y se producía y comercializaban los

cigarrillos de la Dominicana Tabaco Co.

Posteriormente, en 1934 producían una tinta en San Francisco de Macorís, la Compañía Anónima

Tabacalera ganaba espacio con sus marcas Cremas, Don Puro y Hollywood.

En 1935 operaban la Fábrica Nacional de Fósforos, una gran factoría arrocera de Andrés Pastoriza,

el Poder Ejecutivo reglamentó la fabricación de cerveza y la instalación de cervecerías, circulaban

el periódico de Bani Ecos del Valle, como el local Tribuna, y el azúcar impactaba positivamente el

crecimiento de las exportaciones, un Central Romana muy activo.

En 1937 el país contaba con industrias del hielo que produjeron 11, 892,400 kilos.

En 1938 el Poder Ejecutivo designó a Juan Román como secretario de Estado de Agricultura,

Industria y Trabajo, el país contaba con 132 panaderías, siete torrefacciones de café, con una

producción de 24,891, 861 kilos de café en 1937 y una cosecha de arroz de 54, 592, 823 kilos de

arroz en 1937.

En 1939 fue secretario de Estado de Agricultura, Industria y Trabajo Raúl Carbuccia, en tanto las

industrias contaban con 42, 133 obreros.

En 1940 fueron temas el calendario de la Compañía Anónima Tabacalera, nació el periódico La

Nación, el país inicio la exportación de arroz, se produce una mayor presencia de la Cervecería

Nacional Dominicana en Santiago de los Caballeros y se produjo un incendio en la fábrica de aceite

de la Sociedad Industrial Dominicana (SID).

En 1941 el país exportó melaza, café, cacao y azúcar crudo.

En 1942 se llevó a cabo la inauguración de la Fábrica de Sacos y Cordelería (FASACO) y en 1943

falleció Arturo Pellerano Sardá, director del Listín Diario, hijo de Arturo Pellerano Alfau.

En 1943 el país exportaba tortas de maní.

En 1944 el Poder Ejecutivo designó a Manuel de Moya Alonzo subsecretario de Estado de

Agricultura, Industria y Trabajo; la Compañía Eléctrica de Santo Domingo producía electricidad.

En 1945 estaban construyendo edificios para la Fabrica Dominicana de Cemento.

En 1946 el licenciado Huberto Bogaert fue designado secretario de Estado de Fomento, Obras

Públicas y Riego, fue inaugurada la Textilera Dominicana y fue instalada la Central Lechera para

pasteurizar la leche en Santo Domingo.

En 1947 se inició la expansión de la Compañía Electricidad de Santo Domingo e inició sus

operaciones la Fabrica Dominicana de Cemento (FDC).

La capital dominicana tuvo a partir del22 de octubre de 1948 una planta incineradora de residuos.

El 15 de mayo de 1948 se le informó al país que la industria dominicana se había triplicado en diez

años, pues en 1937 se contaba con 1, 342 industrias, las que pasaron a 4, 134, con un capital de 86

millones de pesos.

El 21 de enero de 1949 la Sociedad Cerveza Antillana lanzó sus marcas La Dominicana, Cibao y

Malta Morena, administrada por Jaime Liranzo

El 3 de marzo de 1949 la Cervecería Nacional Dominicana anunció la construcción de una nueva

planta industrial, en el kilómetro 6 de la carretera Sánchez

En marzo de 1949 la capital contaba con planta productora de refrescos Coca Cola y un matadero

industrial

El 15 de septiembre de 1949 estaba siendo instalada en Santo Domingo una planta para producir

16 mil galones de alcohol anhidro.

El ingenio Catarey inicio su funcionamiento el 5 de junio de 1950

El 1 de enero de 1951 fue inaugurado el Ingenio Río Haina y el 16 inició la molida de caña en la

factoría.

Finalizando mayo de 1951. Anselmo Paulino Álvarez era el presidente de la Editora El Caribe y

administrador general de los ingenios Rio Haina y Catarey.

El 1 de enero de 1952 designaron a Manuel A. Peña Batlle, presidente de la Comisión de Fomento

1953 Iniciando el mes de julio de 1953 falleció en Puerto Plata el industrial José del Carmen Ariza,

a la edad de 92 años y quien fue fundador de la Industria Lechera y un pujante empresario

industrial en la Costa Norte y el Cibao

En noviembre de 1953 apertura las operaciones de Pinturas Dominicanas (PIDOCA). Su

vicepresidente en ese momento lo era Marco Antonio Gómez, mientras el general Anselmo

Paulino Álvarez era el presidente del Central Rio Haina.

AÑO 1954

El año 1954 dejó la nación el inicio de la producción de la Industria Nacional del Vidrio en San

Cristóbal; amplios detalles sobre la Armería de San Cristóbal,

El inicio del año 1955 fue muy activo en materia industrial, pues el día 22 fue la inauguración de la

industria de asbesto cemento y el 24 de enero de ese año inauguraron la fábrica Dominicana de

Baterías, cuyo presidente fue el empresario Francisco Martínez Alba.

El desarrollo industrial dominicano continuó el 3 de junio de 1955 con el inicio de la producción de

la empresa Industria Cerámica Dominicana, en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte.

En junio del 1955 el doctor Manuel Resumil Arangude ocupó el cargo de secretario de Estado de

Industria y Comercio.

El 29 de enero de 1957 se informó que la Azucarera Haina adquirió cinco ingenios, Consuelo,

Barahona, Boca Chica y Quisqueya, afiliados a la West Indies Corp, y el Santa Fe, de la South Porto

Rico Sugar.

El 19 de febrero de 1957 se reveló que la producción de abono químico iniciada en abril de 1952

en el país se triplico en los primeros tres trimestres de 1956.

El 16 de agosto de 1957 fue nombrado José Armenteros S, secretario de Estado de Industria y

comercio y Luis Julián Pérez, secretario de Estado de Fomento, en sustitución del licenciado Jesús

María Troncoso

El 26 de abril de 1957 fue ascendido a mayor general EN y nombrado secretario de Estado sin

Cartera

El 30 de abril de 1957 fue inaugurada en San Pedro de Macorís una planta de Fertilizantes

Químicos Dominicanos (FERQUIDO)

En 1958 la Azucarera Haina, administrada por Hans Paul Wise, utilizó RD$ 600,000 para el pago de

la regalía pascual a los empleados, mientras el 15 de junio de ese año fue la inauguración de las

nuevas instalaciones de la empresa Talleres Cima, industria fundada en 1950 para fabricar puertas

y ventanas de aluminio.

El 25 de febrero de 1958 fue inaugurado el edificio de la CDE.

En el final de septiembre de 1960 fue inaugurada la División Textil de Sacos y Tejidos

Dominicanos, en Los Mina. Su presidente fue el empresario Elías Gadala María.

En 1960 la empresa Alcoa Exploration Company exportó bauxita en su décimo embarque que

sumaron 29,000 toneladas, Estados Unidos fijó en 115, 157 toneladas de azúcar la cuota al país, el

12 de mayo fue inaugurada la empresa Molinos Dominicanos, con un capital de RD$ 2, 500,000

con un discurso pronunciado por el vicepresidente-administrador general de la empresa, señor

Marcos A. Gómez hijo.

También fue inaugurada el 3 de mayo de 1960 el local y las modernas instalaciones de Café Santo

Domingo para el tostado, molienda y expendio de su producto Café Especial.

El gobierno proyectó a principios de 1960 que cinco años después de adquirir la Corporación

Dominicana de Electricidad (CDE), esa empresa aumentó la producción de de energía eléctrica a

199, 435, 389 kilovatios en 1959.

El 10 de enero de 1960 la firma Manuel de Jesús Tavares Sucesores, C. Por. A., celebró el

centenario de su fundación presentando su expansión de negocios.

En 1961 fue inaugurada en Villa Altagracia la Industria Nacional del Papel para ahorrarle millones

de pesos al país en importaciones, según lo divulgado.

FAMILIAS INDUSTRIALES EN RD

Las familias Bermúdez, Reid-Cabral, Pellerano-Alfau ,Marranzini, Vitienes, Lavandero, Colubi,

Brache, Álvarez, Savinón, Batlle, San Miguel, Caro, Najri, Abraham, Tavares, Brugal, Viyella, Checo,

Carrión, Ginebra, Vicini, Brugal, de Castro, Carrión, León Jimenes, Cabral Bermúdez, Vicini Cabral,

,Dickson Fernández, Ornes, Pellerano, Pellerano Alfau, León Asencio, Iglesias, Feris Iglesias,

Ginebra, Cochón, Ornes, Vicini Cedeño, Corominas, Pastoriza, Arostegui, Pepín, Barceló,

Armenteros Seisdedos, Bonetti Burgos, Vega, Báez Romano, Pichardo, Sánchez, Burgos, Auffant,

Jimenez-Alvarez, Alvarez Saviñón, Pastoriza, Báez Soler, Diez, Viyella, Guerra, Najri, Hernández,

Grau, Bolonotto, Vila Piola, Brache-Alvarez, Pellerano-Romano, Cáceres, Moreno, Rojas,

Armenteros, Cabral, Rodriguez, Cabrera, Grullón, Bonetti Guerra, García, Vi tienes, San Miguel,

Batlle, Haché, Lama, González, Fernández García, Ariza, Hernández, Peynado, Guerra-Viyella,

Tavares Espaillat, Reid Cabral, Bisonó, Alemany, Perelló, Calzada, Cambier, Corripio, Porchela,

Guerra, Garcia Troncoso, Pimentel, Ochoa, Turull, Cabral Bermúdez, Bojos, Bordas, Freites,

Ginebra, Mera, Muñoz, Fondeur, Iglesias, Pellerano-Ricart Caro, Martínez, Fernández, Vega Boyre,

Pérez y Pérez, Vargas, Espaillat, Crouch, Ariza, Pérez Ricart, Celso Pérez, Sánchez, Gas Noboa, Del

Rio, Acebal, López-Pehna Taveras, García Arévalo, Infante, Hued, García Costa, Doorly, Pellerano-

Ricart, Hued, Vilalta, Rodriguez, Barceló Pascual, Mejía Feliú, Martínez, Puig, Vitienes Lavandero,

Sánchez, García, Estrella, Meniccuci, Fernández Alfaro, Buera del Valle, Armenteros, Ureña,

Bonetti Brea, Bonetti Veras, Salas Baiz, Pellerano-Romano, Espaillat Mera, Espaillat Luna, Espejo,

Perelló, Vargas, Vega, Ricart Messina, Marranzini, Mejía Ricart, Pimentel, Conde, Herasme, Peña,

D Alessandro, Redondo, Bello Campora, de Castro, Ariza Hernández, Arzeno Brugal, Báez Brugal,

San Miguel, Trullols, Gassó, Báez Figueroa, Espinal, Alessandro, Sadhalá, Molini, Esteva, Serrano,

Portela, Bucher, Gadala, Núñez, Selman, Diez Cabral, Molina, Morillo, Lima, Rossel, M. Gonzalez,

Herasme Peña, Corominas Pepín, Penson, Diez Cabral, Bonetti-Dubreil, Portela, Peña, Herasme,

Brea, Peña, Turull, Moreno, Vega, Cabral-Bermúdez, Tavares De Castro, Espaillat, Sánchez,

Bonetti-Herrera , Veras-Bonetti, Rius, Diez, Vicente, Pellerano, Herrera, capellán Bermúdez-

Madera, García, Rivas, Herrera-Cambier, Herrera-Cambier, Labrador, López-Gil, Coiscou, Ross,

Mera, Perdomo, Bisono, López Pehna, Ricart, Esteva, Bonelly Ricart, Pastoriza, Alorda, Pimentel,

Bisonó, Hernández Lebrón, Sardá, Romano, Alemany, Porcella, Lluberes, Renta, Baez-Rannik,

Castillo, Haza, Bonetti-Brea, Pereyra, Tavares, Espaillat, León-Herbert, Clase, Paiewonski, Ginebra,

Abbot, Diez, Grullón, Selman, Rojas, Rizek, Troncoso, Ureña, Herrera, Cáceres, Crouch, Schissler,

Molina, Morillo, Cabrera, Bisonó, Filpo, Khoury Firpo, Hernández-Fernández, García-Arévalo,

Portela, Cortés, Munné, Santoni, Casanova, Gassó, Freites, Pereyra, Thomas, Aguayo, Castillo,

Copello, Mayol, Antún Batlle, Fanjul, Moya, Barceló, Roig, Gamundi, Lama, Vega, Iglesias, Ariza,

Dájer, Fondeur, Liranzo, Alma, Barletta, Conde, Soler, Guerra, Brea, Alba, Bonelly, Alfaro, Castillo,

Carbonell.

CAPITANES INDUSTRIALES EXITOSOS

J. Armando Bermúdez

Juan Bautista Vicini Canepa

Andrés Brugal

Pedro Justo Carrión

Los fundadores del Grupo León Jimenes, en Santiago de los Caballeros

Eduardo A. León Asensio

Anselmo Copello

José del Carmen Ariza, presidente de la Fábrica Nacional de Fósforos, como Moisés Salas Baiz,

vicepresidente y tesorero de la empresa, en Puerto Plata

Ingeniero Luis Iglesias Molina, en el cemento y en la industria de la construcción en general

|

Eduardo, Fernando, Guillermo y José Asencio, de la firma cigarrillera y productora de puros, E.

León Jimenes, en Santiago de los Caballeros

Manuel de Jesús Tavares Portes

Felipe Vicini Cabral

Antonio Guzmán Fernández

Julio Brache, presidente fundador de Pasteurizadora Rica

Mario Cabrera, gran dirigente industrial

Horacio Álvarez Saviñón, fundador- propietario de la Compañía Embotelladora y primer presidente

de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), a partir del 7 de abril de 1962

Antonio Najri

Fernando Viyella

Raúl Domingo

José Vitienes

Textiles Titán, La Algodonera, FERQUIDO, Grupo Najri

Renato de Castro

Ingeniero Osvaldo Oller Castro, fue presidente de la planta de cemento inaugurada en la San

Pedro de Macorís en los doce años de Balaguer.

Miguel Guerra Sánchez

Víctor Espaillat Mera

Ramón Vila Piola, ex presidente de INDUSNIG y fundador de la AIRD

Felipe Vicini

Las familias Bonetti, Vitienes y Armenteros se han entregado a la industrialización nacional

José Manuel Paliza, entregado a la industrialización

Osvaldo Brugal Limardo

Pedro Malla

Marcos Cabral

Miguel Dosche

Elizardo Dickson

Celso Pérez Hijo

Agustín Verdeja

José Manuel Bello Cámpora

Manuel Imbert

Enrique Armenteros Rius

José Sallent

Rafael Perelló aportó a la industrialización del café

Carlos Alberto Ricart

Luis Tejada

Juan Alorda Thomas

Mario Cabrera, en Industrias Lavador, AIRD y el Consejo de Hombres de Empresas

Juan García Mompó

Alvaro Carta, presidente de la Gulf And Western

José León Asensio

Heriberto de Castro, con Alambres Dominicanos

José Miguel Bonetti

Miguel Guerra Sánchez

Frank Columna

Víctor Manuel Espaillat Luna, presidente de la Confitera Dominicana

Mario Cabrera M.

Manuel Diez Méndez

Miguel Ripoll

Juan Mayol hijo

Danilo Álvarez

Los aportes de los capitanes industriales de la Zona Industrial de Herrera, a partir de 1968

De los fabricantes de cigarros

José Manuel Armenteros

George Arzeno Brugal

Miguel Taveras

José Armando Bermúdez Pippa

Lorenzo García López

Jorge Vilalta

Hugh Brache

Lorenzo García Troncoso

Víctor Manuel Espaillat

Enriquillo del Rosario

José Ramón Hernández

Carlos A. Bermúdez

Juan Barceló, Consorcio Citrícola del Este

José del Carmen Ariza

Eduardo de Castro

Los grandes aportes del líder industrial George Arzeno Brugal

Ramón Vila Piola

Juan José Attias

Rafael Perelló hijo

Mariana Gómez Franco

José A. Brache

Felipe Vicini Cabral

Placido Brugal

José J. González

Ingeniero José Manuel Armenteros

Miguel Feris Iglesias

Diego de Moya Canaán

Teobaldo Rossell, alto ejecutivo de la Gulf And Western

Grupo Najri

Alberto Bonetti Brea

Rafael Menicucci

Carlos Morales Troncoso

José Manuel Paliza

Marcelino San Miguel II

Grupo Fersan

Mauricio Haché

Luis José Cabral

José Gior Ariza

Alfredo Rodriguez

Eladio Fernández Alfaro

Mario Rodriguez Mansfield

Armando Messina

Celso Manuel Pérez

Nassim J. Alemany

Jaime Bonetti

Celso Marranzini Perez

Jesus Hernandez

Salustiano Acebal

Jaime Doorly Ginebra

Elena Viyella de Paliza

Cesar Nicolas Penson

Roberto Sánchez

Winston Nouel Barrera

Miguel Feris hijo

Yandra Portela Vila

Carlos Fernández Alfaro

Pedro Osvaldo Malla

Manuel García Arévalo

Alberto Yunén

Carlos Guillermo León

Félix García

Antonio Espín

Rubén Reynoso

Campos de Moya

Ligia Bonetti Du-Breill

Ernesto Sánchez

Carlos Fernández

Manuel Estrella

José Alfredo Corripio

Julio Virgilio Brache

Manuel Perelló

Manuel Diez

Jose Caro

Augusto Ramirez

Fidel Soto

Rafael Álvarez Crespo

Juan Barceló Salas

Roberto Herrera

Manuel Andrés Brugal

Bernardo Espínola

Miguel Ángel Treviño

Carlos Emilio González

Roberto Frankenberg

Aquiles Bermudez

Radhamés Garcia

William Keesee

Carlos Ferdinand

Circe Almánzar

Manuel Cabral

José Fernando Paliza

José Ramón Peralta

Jorge Aguayo Saladín

Juan José Gassó

Carlos Jacks

Oliverio Espaillat

Ricardo Koening

Ligia Bonetti

Héctor Vinicio Mella

José Ramón Puig

William Roberto Calderón

Juan Barceló

Celso Juan Marranzini

Luis Celso García

José Luis Venta

Jesús Moreno

Francisco García Crespo

Julio Hernández

Richard Arostegui

Fernando Armenteros

Fernando Capellán

Luis Manuel Pellerano

Manuel Onésimo Cruz

Andrés Julio Grullón Socias

Irvin Redondo

Domingo Viyella

Maribel Gassó

Pedro Rivera hijo

El impulso al desarrollo industrial de la gestión de Bredyg Disla en la Asociación de Industrias de

Haina y de la Región Sur

Henry Sadhalá

Miguel Feris Iglesias

Julio Brache Álvarez

Mario Cabrera Vitienes

La positiva labor en la AIRD de Marisol Vicent y Roberto Despradel

Lisandro Macarrulla

Franklin Báez Brugal

Roberto Bonetti Guerra

Mario Lama

José Antonio Acebal

Oscar Valiente hijo

Quesos del Sur, de Troncoso Peña en el Sur

Grupo SID

Quesos Cayacoa, Don Eddy, San Juan, Michel, Higueyano, Ela, en La Altagracia

Grupo Vicini-Inicia

Quesos y productos cárnicos de Supermercados Bravo

Embutidos de AGROFEM

Multiquímica Dominicana

Embalajes, S.A.

Industrias Nacionales

Cervecería Nacional Dominicana

Rafael Vallejo Lora, Rafael Mirabal, Alejandro Santelises, con un amplio historial industrial en la

Compañía Anónima Tabacalera

Central Romana

Jacinto Peynado, presidente de Agrodelta

Casa Brugal

Ramón Menéndez

Aes Dominicana

Hugh Brache

Rogelio Pellerano Romano

Nicolás Américo Vargas, en J. Armando Bermúdez y en Leche Cibao

Mario A. Collado

Pedro Rivera, fundador de INDUVECA

J. Armando Bermúdez Madera, de la Cervecería Vegana

José Ramón Hernández

Juan F. Arostegui

Osvaldo Oller

Ricardo Hernández (Ricardín), con Cartonera Hernández y la industrialización del cartón y del café

Francisco Caro García

Luis Manuel Bonetti Veras

Jose Antonio Najri, fue ministro de Industria y Comercio

Eduardo de Castro Sánchez

Juan Portela

Caonabo Almonte Mayer

Miguel Barceló Pascual

Isidro Bordas

Vicenso Mastrolilli, quien presidió la industria del Ron Siboney

Cochón Calvo, de la industria del Ron Siboney

Alfonso Cochón, del Ron Siboney

Carlos Sully Fondeur

José A. Puig

Hendrick Kelner

Ángel Rosario Viñas

Manuel de Jesús Reyes Martínez

Bolívar Reynoso, presidente del Grupo Bocel, Santiago de los Caballeros

Elena Viyella de Paliza

Industria Aguayo

Félix García, presidente del Grupo Linda

Carlos Guillermo León

Industrias Checo

Ligia Bonetti

Celso Marranzini

Celso Juan Marranzini

Circe Almánzar, impulsó el desarrollo y la consolidación de la AIRD

José Clase, en el parque industrial de Esperanza y en Santiago de los Caballeros

Hermanos Fanjul, propietarios del Central Romana

Manuel Estrella, presidente de Acero Estrella, Cemento Panam, Multimedios del Caribe y otras

empresas

J. Frankenberg

La sociedad de décadas E. León Jiménes y Phillips Morris

Román Ramos, presidente del Grupo Ramos, que ha incursionando en algunas áreas industriales,

además de sus grandes vínculos de Sirena con los fabricantes dominicanos de cosméticos y otros

productos de la industria manufacturera de la nación y fabricante de las góndolas de hierro para

su negocio

Lina García, presidenta ejecutiva del Grupo Linda, ex presidenta de la Asociación de Industrias de

la Región Norte (AIREN)

Industria Jabonera

Destilería Yaque

Pedro Nicasio, presidente de la firma Etiquetas Industriales

Armando D Alessandro, líder de un grupo de empresarios que adquirió la Compañía

Embotelladora

Industrias Portela

Fabio Martich, fue administrador del Ingenio Caei, quien ingresó al Grupo Vicini a la edad de 42

años.

Rafael David Castillo, dirigió CORDE en uno de los gobiernos de Balaguer

José Turull

Laboratorios Roldan

Mario Cáceres, mocano, promotor de la industrialización del café de Villa Trina

Carlos Alberto Ricart fue presidente de la Editora Listín Diario.

José Luis Corripio Estrada (Pepín), presidente del Grupo Corripio.

Ernesto Vitienes Colubi

Lubricantes Dominicanos

Moldeo Industrial

Jean Haché

Tavares Industrial

Federico García Godoy, gerente de Café Dominicano

Antonio Cuello, presidente de Editorial Duarte

Julio A. Hernández Sánchez, presidente de Cibao Tropical

Antonio Eugenio Munné Taule

Cortes Hermanos

Carlos A. Bermúdez

Eduardo de Castro

Malla & Compañía

José A. Bermúdez

Alambres Dominicanos

Jesús Hernández López Gil

Manuel Pérez Ricart

Rocco Capano, C. Por. A.,

Felipe Vicini Cabral

Antonio P. Haché

Juan Bautista Vicini

George Arzeno Brugal

José Manuel Armenteros

Máximo Gómez P.

Mario Lama

Fernando Capellán, del Grupo M, Santiago de los Caballeros

Arroz Bisonó, en Navarrete, Santiago

Luis Francisco Bermúdez

Ernesto Vitienes

Juan Pablo Brugal

Osvaldo Andrés Brugal Limardo

Manantiales Cristal

Huáscar Rodriguez en la industria del cemento dominicano.

Roberto Bonetti Guerra

Placido Brugal

Noris Perelló, de INDUBAN

Rafael Perelló, fallecido presidente de INDUBAN

Daysi Perelló de Roca

José Manuel González Corripio, quien con su grupo CCN ha incursionado en la industrialización del

cerdo, productos cárnicos y marcas industriales de productos de gran consumo

José Miguel Bonetti Guerra

Carlos Bermúdez Pippa

Julián Barceló

Miguel Barceló Pascual

Franklin Báez Brugal

Pedro Malla

Felipe Vicini

Cesar Nicolás Penson

Jimmy Dorly

Munné & Compañía

Francis Malla

Las industrias de Papía Najri

Dante Marranzini

Ernesto Vitienes Lavandero

Franklin León, quien fue presidente de la Cervecería Nacional Dominicana

Ricardo Brugal

Hector José Rizek, Samir Rizek, Hector Rizek Llabaly

Manuel Corripio

Manuel Andrés Brugal

Francisco García

Mercalia

Los presidentes y gerentes generales de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA),

presidida en la actualidad por el economista Leonardo Aguilera.

Los presidentes y gerentes generales de Falconbridge, del Central Romana, Ege Itabo y Ege Haina

Argos Dominicana

Maicera Dominicana

Baldosas de Granitos

Hoyo de Lima Industrial

Block Ochoa

CODAL

Productos Sosúa

Industrial Macorisana

Ramón Báez Romano

Pinturas Popular

Induveca

Cementos Cibao

AES Dominicana

Generadora de energía Monte Rio

Generadoras de energía Itabo

Molinos del Norte

Generadora de energía Punta Catalina

Industrias del Grupo Corripio

Seaboard, generación de energía con su eficiente vicepresidente ejecutivo Armando Rodriguez

Compañía Embotelladora

Lan Kith, fue gerente general de la Alcoa Exploration Company

Pinturas Tucán

Baltimore Dominicana

Productos Chef

Levapan

Incarna

Rafael Marion Landais, fue secretario de Industria y Comercio

Pinturas Tropical

Editora La Información

Luis H. Cruz, Santiago de los Caballeros

Editora del Norte

Transagricola

FERSAN

Celso Pérez

Panadería Pepín

Matadero Industrial La Altagracia

Matadero Industrial del Norte

Barceló Industrial, trasladada de Santiago a Azua

Luisa de Wind de Teas, presidió ADOEXPO

Block Haina, Tavares, Ochoa, Khoury, Bisonó y muchos otros

Impresora del Yaque

Editora Corripio

Industrias Nigua

Linda, en Navarrete

Envases Tropical

Font Gamundi

Cementos Nacionales

Cemex Dominicana

Consorcio Cítricos Dominicanos, Grupo Rica

José Antonio Moreno Rodriguez

Manuel García Arévalo

Pedro Antonio Rivera

Tornitol

Vinícola del Norte

Dulceria de Tula, mabí seibano

Vinicio Mella

Dulceria Las Marías, El Húngaro, Tres Rosas, Paya, Bani

Peravia Industrial

Factoría de arroz Bisonó

Industrias Lavador

Pollo Licey

Pollo Endy

Hielo y Agua Cristal

Productos Vimenca

Pollo Yaque

Pollo Cibao

Pollo Victorina

Barra Payan, ha incursionando en la fabricación de sándwiches, jugos, panes

Don Pollo

Unipollo

Helados Splash

Fábrica de Tuberías Plásticas

Parque Industrial Duarte

Helados Bon

Helados Ivón

Juan Santoni C.

Especias y Aditivos Complementarios (ESPALSA)

Hielo Alaska

Concreto Panam

La Industrial, S.A.

Fausto Pimentel

Adams Dominicana

Sodocal

Molino de Arroz Moronta, La Vega

Augusto Espaillat y Sucesores

Zapatos Mocashoe

Fibras Dominicanas

Cartonera Dominicana, liderada por el ingeniero José del Carmen Ariza

Industria Nacional del Papel

Industria Nacional del Vidrio

Pegoro Industrial

INASCA INDUSTRIAL, Zona Industrial de Herrera

Peravia Industrial

MERCASID-GRUPO SID

Parmalat Dominicana

Rosario Dominicana, S.A.

Barrick Pueblo Viejo

Goya Santo Domingo

Vinícola del Norte, Puerto Plata

Refrescos Nacionales

Molinos Dominicanos

Industrial Petroquímica Dominicana

Materias Primas, C x A.

Productos Trópico

De Industrias Nacionales

Industrias Ja-Ja

Luis Taveras, dirigió CORDE

Tatum Dominicana

Pasteurizadora Cibao

Molinos Modernos

Cervecería Vegana

Molinos del Ozama

Cervecería Bohemia

Luis Manuel Pellerano,

Cervecería Ambev

Cesar Nolberto Armenteros

Compañía Anónima de Explotaciones Industriales

Productos Diversos

José Manuel Vitienes Colubi

Jaime Esteva

Galletas Tamara

Industrial Lechera

Dulcera Dominicana

Pasteurizadora Celia

Bondoñé

Pasteurizadora Rica

Industrias Corripio

Envases Antillano

Oliverio Espaillat, de Espalsa

Abraham Selman

Tecniplast

Diesco Limited

Agroindustrias Nisibón

Ingenio Cristóbal Colón

Leche Fresca

Leche Rica

Leche UHT, de la planta de la Asociación de Ganaderos de Monte Plata

Ingenio CAEI

M. González, que manufactura la marca Cub

Industrias Ramos

Troquelados Dominicanos

Pinturas Pidoca

FERSAN

Embotelladora Dominicana

Concredom

FERQUIDO

Coca Cola República Dominicana

César Iglesias

Bepensa Dominicana

Panadería Sum

Pollo Mora, de Granja Mora

Colgate Palmolive, cuando tenían la fabricación en República Dominicana

Maicera Dominicana

Aceites Vegetales Ámbar

Medias Corona

Jabonería Valencia

La Jabonera

CORVI, Corripio-Vicini

Jabón Gladys

Embotelladora Dominicana

Grupo Rojas, fabricaba el Refresco Imperio en Moca, provincia Espaillat

INDUSTRIALES INOLVIDABLES

Muchos industriales son inolvidables, entre los que se destacan José Armando Bermúdez, Manuel

de Jesús Tavares Portes, Pedro Justo Carrión, Domingo O. Bermúdez, José Ignacio Bermúdez, José

María Bonetti Burgos (Santanita), fundador de la Sociedad Industrial Dominicana; George Arzeno

Brugal, José Armando Bermúdez, Nicolás Américo Vargas, Vargas, el promotor del desarrollo

industrial durante la dictadura de Trujillo, Anselmo Paulino Álvarez; Caonabo Almonte Mayer,

durante un largo tiempo administró la Compañía Anónima Tabacalera (CAT), en Santiago de los

Caballeros; Horacio Álvarez Saviñón, primer presidente de la Asociación de Industrias de la

República Dominicana (AIRD); Bienvenido Corominas Pepín, fundador de la Editora El Sol, en

Santiago de los Caballeros; Rafael Perelló, fallecido presidente del Grupo INDUBAN; José Turull,

Heriberto de Castro, Antonio Najri Acra, Manuel Enrique Tavares Espaillat, Julián Barceló, Miguel

Barceló Pascual,

PERSONALIDADES CON INCIDENCIA EN LA INDUSTRIA NACIONAL

Alfredo Ricart Olives fue secretario de Estado de Industria y Comercio en 1935.

Cesar Tolentino Rojas ocupó importantes funciones en la secretaria de Industria y Comercio en

1936. En ese mismo año fue secretario de Industria y Comercio Horacio A. Febles y fabricaban la

inta Caonabo.

En 1936 fue nombrado secretario de Estado de Comercio, Industria y Trabajo Francisco A. Herrera

y falleció el industrial Felipe Vicini Perdomo.

En 1936 operaban en el país más de 39 fábricas de chocolates con una producción de 310,534 kilos

y las destilerías 163,124 galones de alcohol.

También hubo fábricas de velas súper activas produciendo 1, 418,000 velas y una fábrica de

tacones de goma.

Las ventas de queso criollo ascendieron en 1936 a RD$97, 780.00, las de fósforos RD$ 240, 180 y

en 1937 las de cigarrillos sumaron RD$ 941, 173.05.

En 1937 fue designado secretario de Estado de Comercio, Industria y Trabajo Rafael Paino

Pichardo. Esa posición también fue ocupada por Nicolás Vega y en ese año crearon el Instituto del

Azúcar.

En 1937 tenían mucha incidencia las exportaciones de azúcar, café y cacao. También la industria

de camisas, la fabricación de jabón tocador y perfumes.

El capital invertido en1938 en la industria alimentaria en el país sumaba RD$ 65, 880, 175.93.

En 1941 reanudó sus operaciones la fábrica de la Sociedad Industrial Dominicana afectada por un

incendio

George Mansfield, fue presidente de la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales.

Rafael Malagón fue administrador de la Sociedad Industrial Dominicana.

El licenciado Jacobo Majluta Azar dirigió La Chocolatera Sánchez, en Puerto Plata

J. Furcy Pichardo fue secretario de Estado de Fomento

Licenciado Fernando Álvarez Bogaert dirigió el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en los doce años

de Balaguer.

En 1966 el presidente Joaquín Balaguer asumió interinamente la dirección ejecutiva del Consejo

Estatal del Azúcar (CEA).

Gaetán Bucher dirigió el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

En 1967 el licenciado Salvador Ortiz ocupó la posición de asesor económico del Instituto Azucarero

E Dominicano (INAZUCAR).

Edwin Kilbourne, norteamericano, impulsó el desarrollo de la industria azucarera de la nación.

El empresario José A. Brea Peña fue ministro de Industria y Comercio.

Antonio Molini administró la Cervecería Cibao.

César Álvarez Valera, fue director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

El doctor Rafael Molina Morillo fundó Publicaciones Ahora.

Julio Sauri González dirigió la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).

La doctora Altagracia Bautista de Suarez fue secretaria de Industria y Comercio en los doce años

de Balaguer en el poder.

El doctor Eudoro Sánchez y Sánchez fue director de la Corporación de Fomento Industrial, en cuya

gestión impulsó la creación de la Zona Franca de Santiago.

Guido D Alessandro fue secretario de Industria y Comercio

El doctor Julio Genaro Campillo Pérez, fue secretario de Industria y Comercio

Pedro Manuel Casals Victoria, fue administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad

(CDE)

José Cimadevilla Valdez fue también administrador general de la CDE

Enrique Apolinar Henríquez fue presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo

Tras el fallecimiento de Enrique Apolinar Henríquez, fue escogido el doctor Marino Vinicio Castillo

para presidir la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA)

El fallecido mayor general FAD Salvador LLuberes Montas, fue administrador de Molinos

Dominicanos

Jaime Max Alemany

Pedro A. Rivera

José del Carmen Ariza, presidente de la Cartonera Dominicana

José Manuel Armenteros, ex presidente de la AIRD

Osvaldo Brugal, de la Casa Brugal

Ingeniero Luis Molina Iglesias

Fernando Viyella

Huáscar Rodriguez

Huáscar Martin Rodriguez

Ernesto Vitienes Colubi

José Ramón Hernández

José Antonio Jiménez Álvarez

Victor Manuel Báez, dirigió el CEA y administró ingenios del Estado

Rafael David Castillo fue director de CORDE en 1974, esa posición también la ocuparon el

licenciado Jacobo Majluta, José A. Quezada, Euclides Gutiérrez Félix,

1966-NEVERAS NEDOCA

Los industriales José Ramón Hernández, presidente de Neveras Dominicana (NEDOCA),

acompañado de Juan Max Alemany, vicepresidente; Amado Armenteros, tesorero; y Jaime Esteva,

secretario, iniciaron las operaciones de la empresa el 5 de diciembre de 1966, con un capital

autorizado de RD$ 400.000 y RD$ 263, 700 pagado.

El 11 de septiembre de 1966 salió a la luz pública el periódico Vespertino El Nacional, fundado por

Publicaciones Ahora que presidió el doctor Rafael Molina Morillo, quien en 1962 inició la

publicación de la Revista Ahora.

1967, UN AÑO MUY INDUSTRIAL

El año 1967 fue un año de desarrollo industrial con la fortaleza de la Cervecería Cibao, como el

inicio de las operaciones de Helados Frigor, Peravia Industrial y los aportes de la Industria Nacional

del Vidrio a la economía de San Cristóbal y el nacimiento en Navarrete, Santiago de los Caballeros,

de Industrias Portela, para producir los productos Linda, con una inversión inicial de RD$ 500,000.

También resalta el inicio de la construcción de una planta generadora de 54 mil kilovatios en

Haina.

La producción del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) fijada para el año 1967 fue de 550,

000toneladas cortas y 67, 500 para la Casa Vicini. Las otras estuvieron a cargo del Central Romana.

1967, CERVECERIA CIBAO

Finalizando el mes de enero de 1967, el empresario Antonio T. Molini, comunicó que invertiría

RD$800.000 en acciones en la Cervecería Cibao. A finales de febrero de ese año el gobierno

intervino la Cervecería.

HELADOS FRIGOR

Con una inversión de RD$400.000 de capital, el 21 de febrero de 167, inició sus operaciones y fue

inaugurada la Fábrica de Helados Frigor.

PERAVIA INDUSTRIAL

El 27 de febrero de 1967 inició sus operaciones y fue inaugurada la agroindustria Peravia

Industrial,

dedicada a la industrialización del tomate, empresa que arrancó con una inversión de RD$

600,000.

A principios de marzo de 1967 una grave crisis afectó la mayoría de las industrias de la provincia

de San Cristóbal

En 1967 la Industria Nacional del Vidrio, se fortaleció, generando muy buenos empleos en San

Cristóbal.

Al 3 de mayo de 1967 los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) habían

producido 400, 379.70 toneladas de azúcar.

A junio de 1967 el Ingenio Rio Haina había perdido 200 mil tareas atribuido a las

invasiones de terrenos y otros motivos.

En ese año el capital autorizado de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales

(CORDE) era de RD$ 95, 678, 324.03 y RD$ 54, 805, 994 el capital pagado de todas sus

empresas.

1967 fue el año en el cual la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) impulsó la

construcción e instalación de plantas generadoras de energía en Haina.

A mediados de diciembre de 1967 en Haina fue inaugurada la Industria de Fertilizantes

(FERSAN), impulsada por su presidente Fernando Viyella. A ese momento la empresa

tenía un capital de RD$ 2.4 millones.

Casi finalizando el 1967 la inversión de la Corporación de Fomento Industrial en el

complejo metalúrgico METALDOM, ascendía a una suma cercana a los 11 millones de

pesos.

AÑO INDUSTRIAL 1968

El año industrial 1968 con una producción de azúcar de 1, 007, 867 toneladas de azúcar, con las

exportaciones de 20 millones de dólares de ferroníquel procesado por Falconbridge Dominicana,

con un incremento en la cuota azucarera en el mercado norteamericano, un programa de

rehabilitación de los ingenios del Estado, un préstamo del Fondo de Inversiones para el Desarrollo

(FIDE), ascendente a RD$ 978, 453.50 a la empresa Envases Antillanos, de Santiago de los

Caballeros; de la construcción de una fábrica envasadora de alimentos, negociaciones para la

instalación de una refinería de petróleo en el país, el de un amplio debate sobre la riqueza de la

bauxita y del níquel, del avance en la construcción de una termoeléctrica de 54 megavatios en

Haina, de un grana accionar industrial de la empresa textil M. González, del surgimiento de la Zona

Industrial de Herrera con cinco nuevas industrias respaldadas por la Corporación de Fomento

Industrial. Incremento de la cuota azucarera en el mercado norteamericano, inauguración en la

Zona Industrial de Herrera de las empresas Plastimold Dominicana, Espumas del Caribe, Tejidos

de Punto y Electroquímica Dominicana, la creación mediante decreto No. 2568 del Poder de la

Zona Industrial en La Romana, el año de la inauguración del Complejo Metalúrgico Dominicano

(METALDOM), el del registro de 240 nuevas industrias en la secretaria de Industria y Comercio,

con una inversión de RD$ 9, 342, 596.52,

AÑO INDUSTRIAL 1969

En este año resalta la apertura de importantes empresas industriales en la Zona Industrial de

Herrera y de la diversificación de las inversiones de la Gulf And Western en otras actividades

productivas, la producción 946, 961 toneladas de azúcar, la inauguración de doce nuevas

industrias en parque industrial de Herrera, el de la inauguración de la empresa Fibras Plásticas

Dominicanas, año del respaldo del gobierno a las empresas Nestlé y la General Milk Company,

En ese año el gobierno intervino la Cervecería Cibao, designando como administrador de la

empresa al licenciado Luis H. Suarez. La superintendencia de Bancos realizó una auditoria en la

Cervecería Cibao, con la que estableció controles en esa industria.

El

8 de noviembre de 1969 se dio el paso firme para la construcción de la Refinería Dominicana de

Petróleo en Haina.

En ese año la industria del azúcar dominicano produjo 946, 961 toneladas.

En 1969 fue secretaria de Industria y Comercio la doctora Altagracia Bautista de Suarez.

Fue un año de escasez de picadores de caña en los ingenios del Estado

1970 Y LA INDUSTRIA NACIONAL

El 11 de diciembre de 1970 fueron iniciados los trabajos de construcción de la Refinería

Dominicana de Petróleo en Haina.

Fue el año en que Publicaciones Ahora editó importantes libros,

1971

El 4 de febrero de 1971 fue autorizada por el presidente Joaquín Balaguer la construcción de la

fábrica Cementos Dominicanos, en San Pedro de Macorís, con una inversión millonaria promovida

por la Gulf And Western.

En 1971 aumentó a más de 50 industrias que operaban en la Zona Industrial de Herrera.

Avanzó el Listín Diario con nuevas tecnologías.

El del incremento de la cuota azucarera norteamericana al país.

El año en el cual el gobierno impulsó la construcción de hidroeléctricas.

AÑO INDUSTRIAL 1972

Fue el año de la tercera etapa de la Zona Industrial de Herrera, del incremento de la cuota

azucarera asignada por Estados Unidos, el de la inauguración del nuevo edificio de CORDE en la

Avenida Jimenes Moya, el de la sugerencia para que dinamizaran el aparato industrial

dominicano, el del anuncio del entonces presidente de la Republica, doctor Joaquín Balaguer de

que fomentaría el aparato industrial, el de la construcción de cuatro plantas generadoras de

energía, el de la apertura del periódico vespertino La Noticia, el de la exoneración de plantas

eléctricas para uso industrial, el del accionar del gobierno contra las factorías de arroz que

supuestamente especulaban con el arroz, el de las exportaciones de US$ 15 millones de carne de

res, café molido, vegetales y otros productos Puerto Rico.

También, el de la inauguración del parque industrial de San Pedro de Macorís,

AÑO INDUSTRIAL 1974

Fue el año en el que los elevados precios internacionales del azúcar impactaron positivamente la

economía dominicana, el de la venta de 100 mil quintales de tabaco negro dominicano a España,

el del record con la producción de 801, 776 toneladas de azúcar del Consejo Estatal del Azúcar

(CEA), el de la continuidad de la diversificación de las millonarias inversiones de la Gulf And

Western en el país, el de la grave crisis de suministro de energía eléctrica que obligó a la CDE y a la

Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) acordar un plan del uso energético.

AÑO INDUSTRIAL 1975

Los industriales de la caña, café, cacao y el valor agregado a otras materias primas aportaron a los

RD$ 650 millones de pesos exportados en 1974, el de la inauguración de las nuevas instalaciones

la Editora El Caribe, el de la crisis y niveles críticos en la producción de energía eléctrica, el año en

el cual la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) solicitó al entonces

presidente de la Republica, doctor Joaquín Balaguer, declarara el país en estado de emergencia.

AÑO INDUSTRIAL 1976

El año industrial 1976 se caracterizó por las inversiones de la Gulf And Western- Central Romana

en la construcción de vivienda en sus bateyes agrícolas, el del acuerdo entre el gobierno y la

Rosario Dominicana para la explotación de una parte de los yacimientos de oro en Cotuí, el año del

acuerdo entre la Gulf And Western con la Anstar Corporation, la poderosa más grande refinadora

de azúcar del mundo, el de la instalación de la planta de agregados de Ochoa Hermanos en

Santiago de los Caballeros, el de la suspensión de las actividades productivas de industrias por la

falta de energía eléctrica, el de la incorporación del excedente de la energía eléctrica producida

por Falconbridge a la red eléctrica del Estado, al inicio de las operaciones de Cementos Cibao, el de

la producción de 887, 900 toneladas del CEA, el de la inauguración de una nueva planta de

cemento en San Pedro de Macorís, el de la venta de 90 mil toneladas métricas de azúcar de la

Casa Vicini en el mercado norteamericano, el de las ganancias de seis millones de dólares de la

Rosario Resources Corporation, el de la explosión de una caldera de una de las cuatro plantas

generadoras de energía en Haina.

AÑO INDUSTRIAL 1977

El año industrial 1977 dejó a la nación dominicana, la venta de 205 mil toneladas de azúcar del

CEA a firmas corredoras de Estados Unidos, la revelación de exportaciones de 50 millones de

dólares en oro y plata en 1976, el de las exportaciones millonarias de café, tabaco, azúcar, cacao y

el de Neveras Nedoca a Puerto Rico, Haití y otras naciones cercanas, el de la revisión del contrato

de la bauxita entre el Estado y la Alcoa Exploration Company, el del inicio de la construcción de dos

plantas termoeléctricas, año del triunfo de los colonos azucareros que demandaron en la justicia a

la Gulf And Western, el de las ventas millonarias de azúcar del CEA, el de las exportaciones de

molondrones, el año de pérdidas millonarias del CEA

AÑO INDUSTRIAL 1978

En lo que concierne al año industrial 1978, la Gulf And Western siguió diversificando sus

inversiones en diferentes sectores productivos, se llevaron a cabo las negociaciones para la

construcción e instalación de dos plantas generadoras de energía en Haina, el crecimiento de los

empleos en la zona franca de Santiago,

CORDE EN EL GOBIERNO 1982-1986

Licenciado Partenio Ortiz dirigió la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) en el

gobierno que encabezó el presidente Salvador Jorge Blanco.

MARCAS INDUSTRIALES Y EMPRESAS INOLVIDABLES

Las cervezas Criolla, Brava, refresco Mirinda, periódicos La Nación, Ultima Hora, El Siglo, El Sol, La

Noticia, Cañabrava, cigarrillos Premier, Crema, Casino, Hollywood, aceite El Manicero, Sazón Ella,

Cemento Colán, Trópico de Chocolate, Galletas Tamara, Ron y Ponche Carrión, Vinazo El Pirata,

Quesos Royal y Cafemba, periódico El Día, de Santiago; tenis de Celso Pérez, Pinturas Pidoca,

Bondoñé, Helados Frigor, Noris y El Polo, Refresco Imperio, Cerveza Presidente Deluxe, Azúcar

Cisne, Jabón Valencia, Hormigones Moya, Hormigones Dominicanos, Embutidos Stefanutti,

galletas de manteca mocana Las Mercedes, Ron Tavares, Clavos Enriquillo, Baterías Hércules,

Leche Cibao, Ron Jacas, Carta Real, jabones de tocador Princesa, Elida y Silvia, Jabones Valencia,

Gladys, Fósforos Sol, Estrella y Volcán, chiclet Adams, Metaldom (ahora es Gerdau-Metaldom),

Aluminio Dominicano, periódicos El Sol, La Noticia, Ultima Hora, El Siglo, El Expreso, La Nación,

Grupo Vitienes, Editora El País, Editora El Siglo, Revista Rumbo,