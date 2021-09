4 de los acusados del caso Antipulpo y otros delitos en la desaparecida OISOE, por su chivateo y colaboración con el MP, van a gozar de libertad condicional hasta que llegue el juicio final

Héctor Ramón Zapata

Según el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Wilson Camacho, la (Pepca) solicitó una prórroga tan “contundente” que ninguna de las partes de la defensa se opuso a que fuera otorgada.

Ahora lo que viene es lo bueno, porque después que tres señores fueron cachanchanes del hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, en la cual según un relato hecho a Primicias por personas que laboraron en la ahora desaparecida OISOE, dijeron a este medio que quien realmente era aparentemente el director detrás de la cortina en ese momento era Alexis Medina, y Pagán un tumba polvo para mantenerse en el cargo y quien sabía todo el desastre que allí estaba ocurriendo de corrupción y otras acciones graves pero como un santico estaba ciego, sordo y mudo, como un hombre que solía decir que era muy honesto eso decía pero al final cae en una prisión , que cosa no.

¿Por qué entonces no renunció del cargo y públicamente no denunció las barbaridades que estaba sucediendo en ese ex organismo estatal y que (incluso esa entidad tenía más dinero asignado que el Ministerio de Obras Públicas, desde Félix Bautista estaba al frente de la mismo el en los Gobiernos de Leonel Fernández , luego llegó Danilo y continuó igual ) ahora como la cárcel es dura según dicen quienes han estado detrás de una reja, y otros dicen que eso es para hombre, Pagán junto a los demás payazos se convirtieron en colaboradores del Ministerio Público.

Pero ahora, después que están viendo la verdad y lo que pica estar en una prisión, cuando Pagán y demás serviles que tenía a su alrededor, gozando con los dineros del pueblo, este siempre diciendo que él era un hombre “muy serio” salió el más charlatán y vagabundo de los extitulares que estuvieron en la desaparecida institución (salieron también con grandes fortunas, como el Gobierno anterior no importaba nada dejó eso así), donde más grande corrupción de la historia se hicieron no desde el pasado Gobierno, sino de desde los anteriores, todos los que llegaron a ese cargo como directores salieron ricos, incluyendo al mismo Pagán, entonces los tres nenes colaborando con el Ministerio Público, ese bando de sinvergüenzas van a estar durmiendo más tranquilos en sus casas.

Miren como cambió en la segunda petición del Ministerio Público busca que Francisco Pagán, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Christopher, Aquiles el más íntimo colaborador de Pagán, y los otros dos eran los lugartenientes de Alexis Medina Sánchez quienes han estado cumpliendo prisión preventiva en Najayo, ahora vayan a prisión domiciliaria, lo que es la Justicia porque cuando fueron apresados estos se calificaron como la peor ralea del caso de corrupción y estafadores del Estado.

¿A qué se debe esta variación? A pesar de que al trío se le acusa de asociación de malhechores, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y estada contra el Estado, su “colaboración” en el caso ha favorecido las investigaciones del Ministerio Público, por lo que los fiscales entienden que “deben recibir un trato diferente”.

En la audiencia del lunes sobre el caso Antipulpo, el Ministerio Público le hizo dos solicitudes al tribunal: una prórroga para seguir buscando evidencias que respalden sus acusaciones en contra de los imputados y la variación de la medida de coerción a tres de los acusados de contribuir con una estafa millonaria al Estado.

La primera, responde a la necesidad de los fiscales de presentar nuevas líneas de investigación en el caso que persigue a Juan Alexis Medina y su supuesto entramado corrupto, el cual había sido declarado complejo por el magistrado José Alejandro Vargas el pasado mes de diciembre.

Según Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la solicitud de prórroga fue tan “contundente” que ninguna de las partes de la defensa se opuso a que fuera otorgada.

Mientras que la segunda petición del Ministerio Público busca que Francisco Pagán, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Christopher, quienes han estado cumpliendo prisión preventiva en Najayo, ahora vayan a prisión domiciliaria.

¿A qué se debe esta variación? A pesar de que al trío se le acusa de asociación de malhechores, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y estada contra el Estado, su “colaboración” en el caso han favorecido las investigaciones del Ministerio Público, por lo que los fiscales entienden que “deben recibir un trato diferente”.

“Cuando los imputados colaboran con la investigación, esto reduce incluso el peligro de fuga y hemos entendido nosotros que en este y en otros casos deben recibir un tratamiento diferente”, explicó Camacho al salir de la audiencia.

El abogado Julio Cury, representante legal de Juan Alexis Medina Sánchez señalado como la “cabecilla” de la organización, había informado a los medios que estos tres implicados habían admitido los hechos que se le imputan, incriminando a su cliente.-