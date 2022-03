168 Horas en Primicias: Temas que ardieron en 168 Horas en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El discurso del presidente Luis Abinader para anunciar medidas que buscarían combatir la inflación generada por las alzas en los precios del petróleo y las materias primas, los duros cuestionamientos a la rebaja en los fondos de los afiliados en los fondos de pensiones, la revelación de que los productos de primera necesidad han sido aumentados en un 60%, el golpeo a la economía mundial por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, la marcha contundente contra los intentos de la Barrick Gold de operar una presa de cola en Monte Plata, el llamado del sacerdote Fray Máximo Rodríguez para que tomen en cuenta en el gobierno a la base del Partido Revolucionario Moderno (PRM), los enérgicos cuestionamiento a la asamblea de delegados del PRM, el daño de la guerra de Rusia y Ucrania a la economía dominicana, el incremento de RD$ 87.00 al galón de gasolina desde agosto 2021 a la fecha, el alarmante precio del petróleo, los elogios a los aportes del doctor José Francisco Peña Gómez a la democracia dominicana, el precio récord por encima de los cuatro dólares en la gasolina en Estados Unidos, protestas en Rusia en contra de la guerra con Ucrania, la exhortación del Papa para que cese la guerra, un mayor cerco de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia, siete muertes por dengue, la visita de la vicepresidenta Raquél Peña a Dubai, el registro de los motores de los policías, el auge delincuencial en Barahona, la denuncia de una supuesta violación a los derechos del ex procurador general, Jean Alain Rodríguez, fueron temas en las últimas 168 Horas en la República Dominicana y el mundo.

Otros temas son la deforestación, el anuncio del presidente Luis Abinader de l0 medidas económicas, para combatir la inflación importada, el proyecto de ley para quitar los aranceles a productos de la canasta básica. el fallecimiento del empresario Ramón Báez Romano, la incidencia de la epilepsia en el país, la congelación de los precios de los combustibles si el precio del petróleo no pasa de US$ 115.00, la cancelación de 46 vuelos desde Rusia, la Operación Discovery para enfrentar el lavado de dinero,, el viaje del presidente Abinader a Argentina y Chile, las amenazas comunes para Estados Unidos y República Dominicana abordadas en el país, el 80 por ciento de combustible importado en la generación d e energía eléctrica en el país, la revelación de que los apresados en la Operación Discovery sobornaban a las autoridades para evadir la justicia, el pronóstico de una inflación de un 13 % en el país, el incremento de los casos de dengue, la imagen del presidente Luis Abinader en debate, en peligro el subsidio de la OMSA, el pleito en la Cárcel de Rafey, en Santiago de los Caballeros, la advertencia de la doctora Miriam Germán de cero impunidad, los acuerdos suscritos por el presidente Abinader en Argentina y Chile, un acuerdo del Ministerio de Agricultura con los productores de arroz, el vínculo de la Operación Discovery con la pandilla de Los Trinitarios, el desplome del Rublo en Rusia, fuertes ataques del PLD al gobierno, el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, un Leonel Fernández más critico al gobierno, balacera entre bandas de narcos rivales en Moca, la discusión sobre la reforma constitucional, el asalto a un juez de Barahona, la reducción de los casos de COVID-19, las advertencias de Miguel Vargas Maldonado sobre el alto costo de los productos de la canasta familiar, son otros temas de la semana.

Además, el homenaje del sector cultural a Patricia Ascuasiati, la advertencia de ANADEGAS de que la modificación a la ley de los hidrocarburos disparará los precios de los combustibles, Guido Gómez Mazara amenazando con llevar a la justicia lo de la convención del PRM, la oposición de los comerciantes a la presencia de Supérate en los supermercados, la congelación de los precios de la gasolina, gasoil y el GLP, once colmados habrían sido utilizados para estafar al Estado en Supérate, la ratificación de la prisión del mayor general Cáceres Silvestre y otros imputados en el caso Coral, policías que agredieron brutalmente a dos jóvenes en Los Alcarrizos, y la puesta en marcha de la Operación FM contra el lavado de activos, en la cual el ministerio público involucra a un ex director de Migración en Santiago y han detenido a una ex diputada e hijo.