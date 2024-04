Periódico Primicias dedicó tertulia homenaje al doctor Victor Livio Cedeño

El doctor Victor Livio Cedeño fue analista invitado y participante militante en las tertulias de Primicias, medio de comunicación que en este 2024 arriba a sus 31 años de existencia.

En su trayecto hacia sus 31 años, Primicias ha dedicado varias de sus ediciones al periodico EL SOL, homenaje al doctor Cedeño y a todos los que pasaron por ese medio, que jugó un papel estelar en defensa del sistema democratico y la pluralidad

Para Primicias es de trascendental importancia esa tertulia dedicada a un intelectual que entregó su vida a la democracia desde muy joven.

La tertulia dedicada al doctor Cedeño Jiménez fue incluida en el programa de actividades del mes del periodismo dominicano del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), por solicitud del periódico Primicias.

Julio Alfredo Peralta, ex consul dominicano en Nueva York, amigo del doctor Víctor Livio Cedeño

Julio Anibal Suárez, destacado profesional del derecho, ex integrante de la Suprema Corte de Justicia, académico, amigo de Victor Livio El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta Romero, cultivó una gran amistad con el doctor Victor Livio.

Urías Espaillat, académico en la UASD, amigo, hermano del doctor Cedeño en la vida universitaria

Rolando Forestieri, ex presidente de la Academia Dominicana de Ciencias Politicas, gran amigo del doctor Cedeño

Persio Maldonado, Presidente-director de EL Nuevo Diario, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, formó parte de EL Sol desde su fundación en Santiago de los Caballeros, ofreció detalles a Primicias sobre el rol que jugó ese medio a favor dee la democracia dominicana

Aurelio Henriquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, elogió los aportes del doctor Victor Livio Cedeño y EL SOL.

Eulalio Almonte Rubiera y Alex Jiménez, ex director ejecutivos de EL SOL,

Genris García se entregó a EL SOL

Rosendo Tavarez cubrió durante la fuente del Palacio Nacional por EL SOL

Juan Manuel García, fino analista de EL SOL, fue director del periódico El Siglo.Una fina pluma del periodismo dominicano

Daddy Romero aportó bastante desde EL SOL con sus caricaturas

LO PUBLICADO EN PRIMICIAS POR SU PRESIDENTE-DIRECTOR, ALEX JIMENEZ, EL 1 DE ABRIL DE 2023 AL CONOCERSE EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR VICTOR LIVIO CEDEÑO JIMENEZ