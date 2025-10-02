⁠Grupo GBC aporta RD$1,500 millones en impuestos y genera más de 19 mil empleos directos e indirectos

SANTO DOMINGO.- El Grupo GBC reafirmó hoy su contribución al desarrollo del país, luego de 28 años ininterrumpidos en el mercado farmacéutico, con una empleomanía de 4,238 empleados diseminados en el territorio nacional y venta superior a los RD$70 mil millones en los últimos siete años.

Atribuyó su crecimiento como empresa a un trabajo en equipo, ser pionera en descuento de medicamentos y una clara visión social, donde la salud de la gente está por encima del interés económico, en especial a favor de los más pobres.

“Es mejor ganar menos, pero llegar con nuestras sucursales a los lugares que otros han despreciado; los más pobres son los que más se benefician de nuestros descuentos y acciones sociales”, expresa la entidad.

El grupo GBC, líder del mercado nacional en la venta de medicamentos al detalle, que cuenta con 184 sucursales en todo el territorio nacional, desde el 2018 al 2024 ha aportado al fisco RD$1,563,360,099.36 de impuestos sobre la renta; RD$893,671,693.51 a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), RD$42,168,202.00 de aporte al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Así como también RD$1,210,307,075.59 de anticipos, RD$142,517,003.16 de Retención de Asalariados (IR-13), RD$53,845,003.19 de Impuesto sobre Retribuciones Complementarias (R-17) y RD$154,139,545.58 de itebis retenido.

“Nuestro crecimiento es resultado del trabajo en equipo y de la entrega de hombres y mujeres comprometidos con ofrecer un servicio oportuno, siempre poniendo a la gente en el centro. Apostamos a un trato humano hacia nuestros colaboradores, lo que se refleja en la satisfacción de cada cliente que visita nuestras sucursales”, afirma el grupo farmacéutico.

“Nuestras ventas se sostienen en la confianza de los hogares dominicanos que nos eligen por mejores precios, un servicio de calidad y la garantía de adquirir los mejores productos al costo más competitivo del mercado”, indica el consorcio farmacéutico.





