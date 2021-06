Hillary Clinton apoya candidata a fiscal de coalición dominicana en primarias demócratas

NUEVA YORK._ La ex candidata a la Casa Blanca, ex primera dama y ex secretaria de estado de Estados Unidos, Hillary Clinton apoyó la postulación de la candidata de la coalición dominicana a fiscal del distrito de Manhattan en las primarias demócratas del martes 22 de junio, Tali Farhadian Weinstein.

La aspirante que también cuenta con el respaldo de otras figuras políticas de alto perfil en Nueva York como los congresistas Adriano Espaillat, Richie Torres y Nydia Velásquez, encabeza la intención del voto en todos los sondeos que se han divulgado hasta ahora.

Tali, quien participa activamente en todos los eventos proselitistas convocados por la coalición dominicana que también respalda las boletas de Eric Adamas para alcalde, Carmen de la Rosa y Shaun Abreu, como concejales en los distritos 10 y 7 del Alto Manhattan, Mark Levine para presidente del condado de Manhattan y en el distrito 14 de El Bronx a Pierina Sánchez para concejala, se ha ganado las simpatías de los dominicanos y es una de las candidatas con menos rechazo.

El apoyo de Hillary a Tali representa un espaldarazo significativo en momentos en que uno de los temas de debates en la campaña es la reforma a la justicia penal en Nueva York en medio de la escalada de violencia armada que está dejando numerosos muertos y docenas de heridos en los barrios más vulnerables.

“Me siento honrada de tener a una luchadora como Hillary Clinton en mi esquina”, dijo Weinstein al agradecer el respaldo de la ex primera dama, considerada una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos y el mundo y quien también fue senadora federal por Nueva York.

“La carrera de Hillary es una inspiración para mujeres y hombres de todo el mundo, incluidos los más de medio millón de habitantes de Manhattan que la apoyaron en 2016”, expresó la precandidata.

Según el reciente reporte de la Junta de Financiación de Campaña, Weinstein ha invertido hasta el momento, $8.2 millones de su propio dinero en la carrera, más que todo lo recaudado por sus oponentes juntos.

“Los neoyorquinos necesitan una fiscal de distrito que pueda equilibrar la seguridad y la justicia. Tali ha luchado por ambos durante toda su carrera”, dijo Clinton en su declaración de apoyo el martes.

“Como inmigrante, madre e intrépida defensora de la justicia, ella hará historia como nuestra próxima fiscal del distrito. Nunca hemos tenido una mujer en esta posición tan histórica, y tener a alguien con la experiencia, la determinación, el compromiso y la comprensión de lo que se necesita para dirigir esa oficina con una agenda realmente efectiva, creo que será un verdadero desafío”, agregó Hillary.

Además del apoyo de los citados congresistas, Weinstein es endorsada también por el ex fiscal general de los Estados Unidos Eric Holder, el ex presidente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) Benjamin Jealous, y Miss Magazine.

Ella se desempeñó como fiscal federal y consejera general del fiscal de distrito de Brooklyn.

Weinstein tiene una de las posiciones más moderadas en una contienda en la que la mayoría de aspirantes son de tendencia progresista.

Sus oponentes incluyen al asambleísta Dan Quart la abogada de derechos civiles Tahanie Aboushi, la defensora pública Eliza Orlins y Alvin Bragg, un ex fiscal adjunto en la oficina del fiscal general del estado.

También a Liz Crotty, Lucy Lang y Diana Florence, todas ex fiscales adjuntas en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que se postulan para el puesto, que ahora ocupa Cyrus Vance Junior quien no se reelegirá.

En el respaldo a Weinstein, Hillary menciona a todos los demás candidatos.